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KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


03 Nisan 2024 16:35
Sözleşmeli Büro Personeli

Merhabalar, 2023 yılı Mayıs ayında sözleşmeli büro personeli olarak işe başladım. Kurumdan memnun değilim. İçişleri Bakanlığı'nın yeni ilanındaki Çağrı Karşılama Personeli unvanına başvuru yapıp mülakattan geçmem halinde atamam yapılır mı? Araştırma yapıyorum ama net bir bilgi bulamadım. Yardımcı olursanız sevinirim

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