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KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


03 Nisan 2024 16:36
Çağrı Karşılama Personeli

Merhabalar, 2023 yılı Mayıs ayında sözleşmeli büro personeli olarak işe başladım emlak yönetimi bölümü mezunu olarak. Kurumdan memnun değilim. Şimdi ise İçişleri Bakanlığı'nın yeni ilanındaki Çağrı Karşılama Personeli unvanına başvuru yapıp mülakattan geçmem halinde atamam yapılır mı? Araştırma yapıyorum ama net bir bilgi bulamadım. Yardımcı olursanız sevinirim.


cskhellcsk
Aday Memur
03 Nisan 2024 17:53

Hyr en az 1 sene 4b li calismamis olmak isteniyor

Toplam 1 mesaj

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