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Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


03 Nisan 2024 16:47
Eş durumu Çkys

Merhaba arkadaşlar eş durumu için tayin dilekçesi vermiştim 1 hafta sonra açıklandı ve yazı işleri 1 ay içinde ilişiğini kesebilirsin dedi çkys de 1 adet görev yeri mevcut yazıyor çkys de düşmem gerek miyor mu? Yazı işleri çkys devre dışı artık diyor

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