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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


03 Nisan 2024 16:59
seçim ücreti hakkında bilgisi olan
merhaba arkadaşkar herkese iyi çalışmalar seçim ücreti ödüllendirmesi vs. bu şekilde ciddi bir duyumu veya bilgisi olan varmı?

hakkan1
Aday Memur
03 Nisan 2024 17:36
seçim ücreti yok bu sene
Toplam 1 mesaj

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