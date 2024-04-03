Bugün kura ile asıl olarak atandım fakat çalışıyorum

Merhaba bugün sağlık bakanlığına bağlı kuruma işkur kurası ile temizlik görevlisi asıl listede adımın çıktığını gördüm.

Ben 5 yıldır bir kamu hastanesinde taşeron firmada teknikerlik yapıyorum. Bugün istifa etmeye kalksam en az 56 gün ihbar sürem çıkıyor. Bu süreç nasıl işler acaba?

Bir yandan korkuyorum çünkü yüklü miktarda bir borcum var. Sürekli işçi kadrosunda işe başladıktan sonra beğenmedik çıkartıyoruz gibi söylemler mevcutmu? Ek olarak istifa hakkına sahipmiyim?

Süreç hakkında bilgisi olanlar bilgilendirebilirmi acaba