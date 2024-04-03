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Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet



Becayiş istiyor
03 Nisan 2024 17:57
Kultur ve turizm bakanligi tahin sorusu

Arkadaslar yeni ktb ye koruma ve guvenlik olarak sozlesmeli atandim 4 yil sonra tahin hakkim oluyomus. Afyondan memleketim bursaya Tahin koruma ve guvenlik zormu imkansizmi kolaymi bi cvp verebilirmisnzi bilenler? Cok zor tahin dediklerini duymustum &#128542;

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