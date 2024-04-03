Ataşehir-Şile Arası

Merhaba dostlar. Ben hergün ev-iş arası araba kullanıyorum sıkıntı yok ama uzak mesafe hiç gitmedim. Ataşehirden Şileye gideceğim Arefe günü. Beni strese sokmayacak yol hangisidir? Strese girince lavabo ihtiyacı hissediyorum maalesef kaygılarımdan ötürü. şöyle darlandım mı hemen bi benzinliğe girebileceğim trafiksiz yol güzergahı nedir acaba? Ücretli yol mu- Ücretsiz eski yol mu?

Merhaba dostlar. Ben hergün ev-iş arası araba kullanıyorum sıkıntı yok ama uzak mesafe hiç gitmedim. Ataşehirden Şileye gideceğim Arefe günü. Beni strese sokmayacak yol hangisidir? Strese girince lavabo ihtiyacı hissediyorum maalesef kaygılarımdan ötürü. şöyle darlandım mı hemen bi benzinliğe girebileceğim trafiksiz yol güzergahı nedir acaba? Ücretli yol mu- Ücretsiz eski yol mu?