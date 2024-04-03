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Gündem \ Tatil ve Gezi
Editörler : F16 Gökçen


03 Nisan 2024 19:19
Ataşehir-Şile Arası
Merhaba dostlar. Ben hergün ev-iş arası araba kullanıyorum sıkıntı yok ama uzak mesafe hiç gitmedim. Ataşehirden Şileye gideceğim Arefe günü. Beni strese sokmayacak yol hangisidir? Strese girince lavabo ihtiyacı hissediyorum maalesef kaygılarımdan ötürü. şöyle darlandım mı hemen bi benzinliğe girebileceğim trafiksiz yol güzergahı nedir acaba? Ücretli yol mu- Ücretsiz eski yol mu?

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