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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


03 Nisan 2024 21:54
Seçim ücreti yazısı

Seçimde görev alanlarla ilgili bi yazı gördüm balon değildir umarim


Police4510
Aday Memur
03 Nisan 2024 21:55
yazı doğruda dolaşan rakam balon değildir inşallah

pomem bekleyen masum
Aday Memur
03 Nisan 2024 21:57

Dolaşan rakam ne kadar

Police4510, 2 saat önce
yazı doğruda dolaşan rakam balon değildir inşallah

Police4510
Aday Memur
03 Nisan 2024 21:58
5000+1350 diye yazmışlar bir kaç gruptan

EnBa4057
Aday Memur
03 Nisan 2024 21:59

6.350 TL

5 Bin YSK

1350 Ödüllendirme...


sinanpolat22
Şef
03 Nisan 2024 22:03
inşallah doğrudur 6.350 ilaç olur vallahi

pomem bekleyen masum
Aday Memur
03 Nisan 2024 22:04

6350 ise güzel para


police_22
Memur
03 Nisan 2024 22:08
isim listeleri istenildiği doğru fakat 6.350 TL muhabbeti balon gibi .diğer seçim gibi 3000 TL civarı ödüllendirme olur..

Aslanbey1453
Genel Müdür
03 Nisan 2024 22:12
Sandık Başkanı 2947 alıyor, üye memur 2088 parti üyeleri de 1044 olması lazım. Polis?????

xLmx
Şef
03 Nisan 2024 22:36
ysk ücret vermez polise
Toplam 9 mesaj

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