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Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


03 Nisan 2024 21:59
İkm

İnfaz koruma memuru biri kendi şehrinde unvan değişikliği sınavı ile baş memur olarak görev yapabilirmi şehir büyükşehir değil isede.

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