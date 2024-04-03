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Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


03 Nisan 2024 22:15
İşe başlama 4 5 ay sürer mi hangi bakanlık geç başlatıyor

Tarım bakanlığı haziran mayıs ortasını bulur mu


Bozkurtbakışlı
Memur
03 Nisan 2024 22:29
Şubat 15 te masş alacağını iddia ediyordu! Tarıma yerleşen bazı tipler. Haziran, Temmuz'dan önce Tarım iş başı yapamaz.
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