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Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


03 Nisan 2024 22:16
Harcıyah yatırmayan sağlık bakanlığı
bu ne arkadaş 1.5 ay oldu Ankara ödenek göndermiyor diyor mutemet, bu ne kanun bilmezlik!

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