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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


03 Nisan 2024 22:24
İl içi ve il dışı atama

İl içi ve il dışı atamada 3 yıl şartı kaldırılsın


Calimaestro
Memur
03 Nisan 2024 23:26
tamam

SorunCevaplayıN
Genel Müdür
03 Nisan 2024 23:32

Kaç yıl olsun :)

Toplam 2 mesaj

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