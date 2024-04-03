İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


03 Nisan 2024 22:45
2. Sarkim ne zaman biter?

Kolay gelsin tum meslektaslarima. 4 yillik şark ilinde 5 yil gorev yapip (%25 fazlalik ediyor) 2. Sarka 5 yillik yere geldim. Son duzenlemeye gore 2. Sarkta 3 yil yapsam yeterli oluyor. İlk yerdeki yuzde 25 lik fazlalikla 5 yillik yerden 2 yilda gidebilir miyim? Personelci varsa bilgilendirirse cok sevinirim.

Çok Yazılan Konular

İdare mahkemesi iade kararı27 Aralık'ta açığa alınan memurlarİstanbul'un zorunlu tercih olması2. şark muafiyetiPolisliği tercih etmem ile ilgili düşüncelerinizBayram öncesi maaş yatırılır mı?Polnet 4 idari soruşturmaMart enflasyon oranı 3.16Sağlık Bakanlığına geçmeSeçim taltifi olur mu?

Sözlük

şeşen 2 dişil enerji 3 Hemedan 1 Bugün olanlar 3 herbaderm 1 gibi 2 çıtır desen 1 dengeyi bozduğumuz her noktada bedel öderiz 3 sosyal yardım 1 seçim bitti sıra geçimde 3

Son Haberler

Memur, Açtığı Davalarda Başkalarını Zan Altında Bırakacak Savunmalarda Bulunabilir mi?4 Nisan 2024'ten önemli gündem başlıklarıBu Ramazan Zekatım Gazze'ye.Benzer Kaskoyu Yarı Fiyatına Alın!'Türk havacılığının altın çağı' diyerek duyurdu! Bayraktar TB3'ten yeni başarı

Editörün Seçimi

sizce ekonomi ne zaman düzelirMart Ayı enflasyon TahminiBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.Tatil planları yapıldı mı?Dizdeki Kireçlenmeİzlemeye Değer Film Önerileri