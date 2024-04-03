İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Gündem \ Motorlu Araçlar
Editörler : oto-danisman-expert


03 Nisan 2024 22:50
ÖTV Muafiyetli Aracı Neden Torun Süremiyor

%97 engelli (ortopedik ve demansa bağlı) dedem üstüne araba aldık. 2023'te gelen kararla 1. derece ve sıhri hısımlardan en fazla 3 kişi arabayı sürebiliyor. Torunlar bile süremiyor. Karar bariz şekilde yetersiz ve çok kısıtlayıcı. Mahkeme süreci başlatmak lazım.

Velhasıl;

Sizce torunu olarak sürsem ne denli bir yaptırımı olur? Bilginiz var mı? Çok araştırdım başına gelen hiç duymadım ve görmedim, meraktam soruyorum.

Lütfen cevaplarken yardımcı olmaya çalışın, ne zaman bir soru sorsam kısır tartırşmaya boğuluyor.

Çok Yazılan Konular

Araç kazasıEhliyet almak çok zor. Lütfen CİMER'e yazalım !İkinci El Araç

Sözlük

eril enerji 2 Hemedan 1 Hislerinize tercüman olan şiirler 1 metonik döngü 1 sosyal yardım 1 2024 unutulmaz nisan 2 şans bambusu 1 körler sağırlar,birbirini ağırlar. 2 market gezmesi 2 çilek 2

Son Haberler

Memur, Açtığı Davalarda Başkalarını Zan Altında Bırakacak Savunmalarda Bulunabilir mi?4 Nisan 2024'ten önemli gündem başlıklarıBu Ramazan Zekatım Gazze'ye.Benzer Kaskoyu Yarı Fiyatına Alın!'Türk havacılığının altın çağı' diyerek duyurdu! Bayraktar TB3'ten yeni başarı

Editörün Seçimi

sizce ekonomi ne zaman düzelirMart Ayı enflasyon TahminiBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.Tatil planları yapıldı mı?Dizdeki Kireçlenmeİzlemeye Değer Film Önerileri