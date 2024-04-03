ÖTV Muafiyetli Aracı Neden Torun Süremiyor

%97 engelli (ortopedik ve demansa bağlı) dedem üstüne araba aldık. 2023'te gelen kararla 1. derece ve sıhri hısımlardan en fazla 3 kişi arabayı sürebiliyor. Torunlar bile süremiyor. Karar bariz şekilde yetersiz ve çok kısıtlayıcı. Mahkeme süreci başlatmak lazım.

Velhasıl;

Sizce torunu olarak sürsem ne denli bir yaptırımı olur? Bilginiz var mı? Çok araştırdım başına gelen hiç duymadım ve görmedim, meraktam soruyorum.

Lütfen cevaplarken yardımcı olmaya çalışın, ne zaman bir soru sorsam kısır tartırşmaya boğuluyor.