İyi bir 4001 alımı gelmeli artık

Merkezide boş kalan kadrolar temmuzda yeniden açılır ama 4001 bir daha çok zor bu kadar alınması.

MEB zaten 5000 4001 aldı zaten. Bunun harici dediğin iibf bölümlerini açıktan okumanı tavsiye ederim. Çünkü 4001'den daha düşük puanla kapatıyor hepsi.