İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


03 Nisan 2024 23:14
İyi bir 4001 alımı gelmeli artık

Emekliler,mezunlar,öğrenciler derken çok kişinin ahını aldılar.

Seçime etki etti.

Her kurum sadece güvenlik görevlisi,önlisans aldı.

Bunların dışında lisanstan aldığı tek şey kamu yönetimi vs vs.

Milyonlarca lisans mezunu aday 4001 den atama bekliyor.

Bunu seçimden önce de atılan dilekçelerle belirtmiştik.

İktidar yetkilileri yani muhalif parti konumuna düşmüş hükümet artık 4001 cileri duymalı.4001 den en az 400-500 atama gelmelidir.Merkeziden yakılan kadrolarda tekrar alıma çıkılmalıdır.


the back of furkan
Memur
03 Nisan 2024 23:40

Merkezide boş kalan kadrolar temmuzda yeniden açılır ama 4001 bir daha çok zor bu kadar alınması.

MEB zaten 5000 4001 aldı zaten. Bunun harici dediğin iibf bölümlerini açıktan okumanı tavsiye ederim. Çünkü 4001'den daha düşük puanla kapatıyor hepsi.


Kerem06061
04 Nisan 2024 00:09

Meb den veya Tarım Ormandan yanan kadrolar Temmuzda alıma çıkar mı tekrardan?

O da aynı meslek kodu 4001 den mi olur yoksa değişir mi?

the back of furkan, 35 dk. önce

Merkezide boş kalan kadrolar temmuzda yeniden açılır ama 4001 bir daha çok zor bu kadar alınması.

MEB zaten 5000 4001 aldı zaten. Bunun harici dediğin iibf bölümlerini açıktan okumanı tavsiye ederim. Çünkü 4001'den daha düşük puanla kapatıyor hepsi.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Aile bakanlığı ne zaman açıklanırJandarma açıktan memur alımıİçişleri bakanlığı memur alımı hakkındaBanka promosyon ödemesiİçişleri Bakanlığı 1608 Sözleşmeli Personel Alımı (22-26 Nisan)2024 KPSS Kamu Avukatlığı ve Sınav Hk Genel SorularBingöl Üniversitesi Rektörlüğünün büro personeli ilanını gördünüz mü?Ziraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)Tarım orman 5500 alımıİyi bir 4001 alımı gelmeli artık

Sözlük

Hislerinize tercüman olan şiirler 1 Çocuklara babalarinin yeteneklerine göre degil kendi yetenekleri 1 antrenmanlı 1 Parkour 3 Bahar insanı kafası 5 yeditürlü 1 bitcoin 1 market gezmesi 2 dişil enerji 3 zaaaaaaaaaaaaaa xd xd 1

Son Haberler

Memur, Açtığı Davalarda Başkalarını Zan Altında Bırakacak Savunmalarda Bulunabilir mi?4 Nisan 2024'ten önemli gündem başlıklarıBu Ramazan Zekatım Gazze'ye.Benzer Kaskoyu Yarı Fiyatına Alın!'Türk havacılığının altın çağı' diyerek duyurdu! Bayraktar TB3'ten yeni başarı

Editörün Seçimi

sizce ekonomi ne zaman düzelirMart Ayı enflasyon TahminiBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.Tatil planları yapıldı mı?Dizdeki Kireçlenmeİzlemeye Değer Film Önerileri