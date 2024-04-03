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Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


03 Nisan 2024 23:21
Sağlık bakanlığı geri hizmet raporum hala bakanlıktan onay bekliyor

Aralık ayından beri bakanlıkta olan geri hizmete geçmek için aldığım heyet raporum için henüz olumlu veya olumsuz bir geri dönüş yapılmadı normalde bu kadar uzun sürüyor mu

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