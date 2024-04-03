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KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


03 Nisan 2024 23:25
Yaş sınırı

Herkese merhaba bu yıl yapılacak KPSS'ye girip memur olmak istiyorum iki ay sonra anadolu lisesinden mezun olacağım.

Birkaç gün sonra ise 18 yaşıma gireceğim atanmada yaş problem olur mu olursa da bunun bir çözümü olur mu kazai rüşt olayını pek anlayamadım yardımcı olursanız sevinirim

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