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KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


03 Nisan 2024 23:46
İstifa ve Yıllık İzin

Bu konu hakkında hiçbir bilgi bulamadım

Usulüne uygun istifada dilekçe sonrası 1 aya kadar cevap gelmediyse amire bilgi verilip iş bırakılabiliyor

Peki kullanılmamış yıllık izin varsa nasıl oluyor? 37 gün kadar yıllık izin ve bu yıllık izin kullanılmasına yoğunluk bahane edilip onay verilmiyorsa? Kaldı ki hepsi peş peşe kullanılsa bile 30 günü aşıyor

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