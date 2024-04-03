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KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


03 Nisan 2024 23:47
Atanıp Gitmemek ?

2023/2 merkezi atama ile kit kuruma yerleştirildim. ancak sonrasında evraklarımı teslim etmedim. şuanda sözleşmeli bir pozisyonu kazandım ve güvenlik soruşturmam yapılıyor herhangi bir sorun olur mu ?

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