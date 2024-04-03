merhabalar sağlık bakanlığına atandım sosyolog kadrosu için hem unvan değişikliği sınavına hem de kpss sınavına gireceğim.Hangi sınav ile alım daha kolay olur.Adaylık kalkınca kpss ile tekrar atanabilir miyim?(gih ten ths ye)

merhabalar sağlık bakanlığına atandım sosyolog kadrosu için hem unvan değişikliği sınavına hem de kpss sınavına gireceğim.Hangi sınav ile alım daha kolay olur.Adaylık kalkınca kpss ile tekrar atanabilir miyim?(gih ten ths ye)