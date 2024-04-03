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Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Nisan 2024 23:55
unvan değişikliği
merhabalar sağlık bakanlığına atandım sosyolog kadrosu için hem unvan değişikliği sınavına hem de kpss sınavına gireceğim.Hangi sınav ile alım daha kolay olur.Adaylık kalkınca kpss ile tekrar atanabilir miyim?(gih ten ths ye)

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