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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


03 Nisan 2024 23:57
Proje Okullarına Kanunsuz Atama
Arkadaşlar benim bildiğim proje fen liselerine sayısalcı müdürler müdür olarak atanabiliyor. Ancak bulunduğum ilde branşı sayısal olan müdürler fen lisesine atanmak için başvurdukları halde bakanlık nasıl oluyor da sözelci bir müdürü atayabiliyor. Kılavuz ve yönetmelikte boşluklar mı var bu durumla ilgili bilgisi olan var mı. Yoksa bakanlık kendi kılavuzuna ve yönetmeliğine aykırı mı atama yapıyor bu nasıl iş bu nasıl adalet.

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