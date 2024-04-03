Proje Okullarına Kanunsuz Atama

Arkadaşlar benim bildiğim proje fen liselerine sayısalcı müdürler müdür olarak atanabiliyor. Ancak bulunduğum ilde branşı sayısal olan müdürler fen lisesine atanmak için başvurdukları halde bakanlık nasıl oluyor da sözelci bir müdürü atayabiliyor. Kılavuz ve yönetmelikte boşluklar mı var bu durumla ilgili bilgisi olan var mı. Yoksa bakanlık kendi kılavuzuna ve yönetmeliğine aykırı mı atama yapıyor bu nasıl iş bu nasıl adalet.

Arkadaşlar benim bildiğim proje fen liselerine sayısalcı müdürler müdür olarak atanabiliyor. Ancak bulunduğum ilde branşı sayısal olan müdürler fen lisesine atanmak için başvurdukları halde bakanlık nasıl oluyor da sözelci bir müdürü atayabiliyor. Kılavuz ve yönetmelikte boşluklar mı var bu durumla ilgili bilgisi olan var mı. Yoksa bakanlık kendi kılavuzuna ve yönetmeliğine aykırı mı atama yapıyor bu nasıl iş bu nasıl adalet.