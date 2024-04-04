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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Nisan 2024 00:00
Hangi şartlar oluşursa mesleği bırakırsınız

eviniz arabanız borcunuz olmasa istanbul da calismaktansa bırakır mıydınız beyler ?


Sıkıntılı11
Aday Memur
04 Nisan 2024 00:04
bırakmazdım bırakamazdım

tayinciyolcudur
Aday Memur
04 Nisan 2024 00:05
İstanbul şartlarnda 8 sene aldığın maaşın yarısının kiraya gidecek olması yeme içme çocuk derken elime kuruş kalmayacak trafik stres küçük şehirde asgari ücret çalışmak daha mantıklı geliyo
Sıkıntılı11, 11 saat önce
bırakmazdım bırakamazdım

karabatak28
Aday Memur
04 Nisan 2024 01:12
mesleği bırakmak enayiliktir millet iş iş diye. kapıda dört gözle bakıyor

seriqan
Aday Memur
04 Nisan 2024 01:15
yol yakınken uygula aklındakini gir bime a 101 e taşın.küçük bi kasabaya keyfine bak
tayinciyolcudur, 11 saat önce
İstanbul şartlarnda 8 sene aldığın maaşın yarısının kiraya gidecek olması yeme içme çocuk derken elime kuruş kalmayacak trafik stres küçük şehirde asgari ücret çalışmak daha mantıklı geliyo

tayinciyolcudur
Aday Memur
04 Nisan 2024 01:17
İstanbula düsersem düşünüyorum henüz net bir şey yok
karabatak28, 10 saat önce
mesleği bırakmak enayiliktir millet iş iş diye. kapıda dört gözle bakıyor

Polis abi
Şef
04 Nisan 2024 01:18

İstanbul Ankara gibi şehirlerde kiraya çalışmak bir şehirde karı koca a101'de çalışmaya eşdeğer gibi


Brse
Aday Memur
04 Nisan 2024 02:17

Daha karlı olur.

Polis abi, 9 saat önce

İstanbul Ankara gibi şehirlerde kiraya çalışmak bir şehirde karı koca a101'de çalışmaya eşdeğer gibi


Anderson1
Aday Memur
04 Nisan 2024 04:43

İstanbulda o dediğini 9 senedir yaşıyorum birazda yaşamayanlar gelsin yaşasın şurda kalfı 3/4 ayınız Afyonun dinar ilçesi gibi yerlerde çalışanlara selam olsun İSTANBUL sizi bekliyor

seriqan, 10 saat önce
yol yakınken uygula aklındakini gir bime a 101 e taşın.küçük bi kasabaya keyfine bak

MeteAkk
Aday Memur
04 Nisan 2024 05:48
bekçiliğin gözünü seveyim

Asilaaslan
Aday Memur
04 Nisan 2024 06:00

Eşim Almanya da inşallah 2026 temmuz son


Gydm
Müsteşar Yardımcısı
04 Nisan 2024 06:51
hiç birşey düşünüyorum

sagami
Daire Başkanı
04 Nisan 2024 09:30

Yaş geçti yaş, birçoğumuz vasifsiz isciyiz. Şuan Mesleğin başında İstanbul'da olsaydın bırakırdım


mlezosto
Aday Memur
04 Nisan 2024 10:30
istanbulds özellikle polislik yapmaya çalışmayın çevre edinin istanbulda aç kalan heryerde aç kalır.
Toplam 13 mesaj

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