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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Nisan 2024 00:00
ne olsa mesleği bırakırdınız?
eviniz arabanız borcunuz olmasa istanbul da calismaktansa bırakır mıydınız beyler ?

Sıkıntılı11
Aday Memur
04 Nisan 2024 00:04
bırakmazdım bırakamazdım

tayinciyolcudur
04 Nisan 2024 00:05
İstanbul şartlarnda 8 sene aldığın maaşın yarısının kiraya gidecek olması yeme içme çocuk derken elime kuruş kalmayacak trafik stres küçük şehirde asgari ücret çalışmak daha mantıklı geliyo
Sıkıntılı11, 12 dk. önce
bırakmazdım bırakamazdım
Toplam 2 mesaj

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