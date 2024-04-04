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KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410E.Kayı Han


04 Nisan 2024 00:21
94 doğumlular başvuramıyor hakkımız yenmedi mi?

94lüler başvuramıyor hakkımız yendi!!


Baypar
Şef
04 Nisan 2024 03:46

1994 lü olanların hakkı yenmedi. Diğer yıllarda ki gibi 30 yaş sınırı bu yılda da devam ediyor. Olması gereken bu zaten.


000000.0
Aday Memur
04 Nisan 2024 03:47
93lülere kadar esnettiler 30. dönemde ve devam etmeliydi 94 alımları. yine bir yaş esnetmesi gelir inşallah ya
Baypar, Bugün

1994 lü olanların hakkı yenmedi. Diğer yıllarda ki gibi 30 yaş sınırı bu yılda da devam ediyor. Olması gereken bu zaten.


Baypar
Şef
04 Nisan 2024 03:49

30. Dönem seçim için getirilmiş bir şeydi. 30. Dönem ek alımdı. 31. Dönem 29. Dönem gibi olacak. Parkur tekrar eski haline gelecek. 31. Dönem farklı bir dönemdi :) bir daha 2028 seçimine kadar gelmez öyle bir alım

000000.0, Bugün
93lülere kadar esnettiler 30. dönemde ve devam etmeliydi 94 alımları. yine bir yaş esnetmesi gelir inşallah ya

000000.0
Aday Memur
04 Nisan 2024 03:50
yine bir umut bekleyeceğim yaş sınırını hayırlısı olsun ne diyelim
Baypar, Bugün

30. Dönem seçim için getirilmiş bir şeydi. 30. Dönem ek alımdı. 31. Dönem 29. Dönem gibi olacak. Parkur tekrar eski haline gelecek. 31. Dönem farklı bir dönemdi :) bir daha 2028 seçimine kadar gelmez öyle bir alım


Baypar
Şef
04 Nisan 2024 13:38

Aynen burası Türkiye ne olacağı belli olmaz. Talep gösterilirse belki yaş sınırı esnetilebilir.

000000.0, Bugün
yine bir umut bekleyeceğim yaş sınırını hayırlısı olsun ne diyelim
Toplam 5 mesaj

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