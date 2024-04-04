İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410E.Kayı Han


04 Nisan 2024 00:21
Pomeme 94lüler başvurmuyor hakkımız yenmedi mi?
94lüler başvuramıyor hakkımız yendi!!

Çok Yazılan Konular

Pomem'e girmek için torpil şart mı?Esenboğa-Gölbaşı ulaşım

Sözlük

çilek 2 Çocuklara babalarinin yeteneklerine göre degil kendi yetenekleri 1 koşulsuz sevgi enerjisi 1 Lilyum 1 gibisin kadın 4 French Kiss 2 market gezmesi 2 tayvan depremi 2 dilimiz 1 zaaaaaaaaaaaaaa xd xd 1

Son Haberler

Van'da YSK'nin kararı sonrası güvenlik güçlerine taş atanlara polis müdahale ettiMemur, Açtığı Davalarda Başkalarını Zan Altında Bırakacak Savunmalarda Bulunabilir mi?4 Nisan 2024'ten önemli gündem başlıklarıBu Ramazan Zekatım Gazze'ye.Benzer Kaskoyu Yarı Fiyatına Alın!

Editörün Seçimi

sizce ekonomi ne zaman düzelirMart Ayı enflasyon TahminiBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.Tatil planları yapıldı mı?Dizdeki Kireçlenmeİzlemeye Değer Film Önerileri