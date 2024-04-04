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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Nisan 2024 00:32
Bekçi il içi tayin mehil izni süresi

Merhabalar Kayseri Büyükşehir merkezde görev yaparken atamam dış ilçeye yapıldı mehil izini ne kadar bilgisi olan yazarsa memnun olurum.


-KING9
Genel Müdür
04 Nisan 2024 03:15

0


Sametsnn
Aday Memur
04 Nisan 2024 03:34

15+1 miş kardeşim öğrendim teşekkürler

-KING9, 8 saat önce

0


rdemir126.rd
Genel Müdür
04 Nisan 2024 07:21

Ayrıca harcırah parası ödenecek.

Sametsnn, 7 saat önce

15+1 miş kardeşim öğrendim teşekkürler

Toplam 3 mesaj

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