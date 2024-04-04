Doğu tercih istatistik

tercihleri yaptıktan sonra kim nereye ne kadar tercih yaptı diye istatistik yayınlanıyordu . bu sene henüz yayınlanmadı bilgisi olan var mı?

tercihleri yaptıktan sonra kim nereye ne kadar tercih yaptı diye istatistik yayınlanıyordu . bu sene henüz yayınlanmadı bilgisi olan var mı?