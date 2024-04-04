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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Nisan 2024 00:41
Şark tercih istatistiği açıklandı mı?

tercihleri yaptıktan sonra kim nereye ne kadar tercih yaptı diye istatistik yayınlanıyordu . bu sene henüz yayınlanmadı bilgisi olan var mı?

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