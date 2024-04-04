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KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410E.Kayı Han


04 Nisan 2024 02:28
on katı kuralı hk.

31. dönem pomem başvuru için en düşük P3 puan türüne göre 60 olmak üzere alımları açtı. 6000 kişilik bir alım olacak. 10 katı kuralına göre P3 puan türünden 60 almış birinin çağırılma durumu var mı? yoksa çok zor, imkansız mı? çevrenizde benzerini yaşayanlar var mı?

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