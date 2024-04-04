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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Nisan 2024 03:01
kredi kartinda taksit kaldirildi.

diger kredi kartlarinda da egitim saglik vergi yada sigorta harcamasi yoksa taksitlendirme yapimiyor.

Bireysel Bankkartların kredi kartı özelliği ile Eğitim, Sağlık, Vergi ve Sigorta sektörlerinden yapılan 1.000 ? 500.000 TL tutar aralığındaki yurt içi peşin harcamalar yasal taksit sınırları çerçevesinde belirlenen faiz oranı üzerinden 12 aya kadar sonradan taksitlendirilebilmektedir.

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Her ekstre döneminde Enpara.com Kredi Kartı?nız ile yapacağınız 3 adet eğitim/sağlık harcamanızı ve vergi/sigorta ödemenizi toplamda 15.000 TL?ye kadar herhangi bir faiz ya da ücret ödemeden internet veya cep şubemizi kullanarak sonradan taksitlendirebilirsiniz. enpara

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