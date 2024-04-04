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Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


04 Nisan 2024 03:31
Nisan 2024 anflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.

ilki benden olsun sigaraya 9-11 tl arası zam geldi. en düşük sigara 58 tl en yükseği 70 tl ye dayandı.

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