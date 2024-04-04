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Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


04 Nisan 2024 05:16
kadrolu memurluğa başvurabilir miyim

ben daha önce kadrolu memur idim 2828 sayılı sosyal hizmetler kanununa göre atanmıştım bu sene kpss gireceğim lise bitti üniye başlayacağım ancak kpssden güzel bir puan alsam ve kurum herhangi bir personel alımı gerçekleştirse ben eski kadrolu işimi istediğimi beni o şekilde atayabileceklerini söylesem kabul edilir mi? kurum çok sık alım yapıyor içeride beni tanıyan kişiler ile görüştüğümde emekli olacak çok var genç insanlara ihtiyacımız var diyorlar beni o şekilde atayabilirler mi? kpssden 4b sözleşmeli olarak başvurup kabul edildiğimi varsayarsak

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