Yeşil Pasaport Bilgi paylaşımı

Kıymetli meslektaşlarım hepinize selamlar diliyorum. Belki alacak olan olur almayı düşünenler için bilgi amaçlı konuyu açıyorum. Malum 3. dereceye düştükten sonra yeşil pasaport alınabiliyor. Ben esasen düşünmüyordum zira son zamanlarda özellikle sıkıntı çıkardıklarını ve öyle her önüne geleni vermiyorlar diye bayağı yazılıp çizildi. Nüfustan sıra almam başvuru ücretini ödemem (790 tl harç ücreti yok) pasaportun gelmesi tam 3 gün sürdü ben bile çok şaşırdım. Yani 3 günde artık yeşil pasaportunuz gelebiliyor. @ Almak isteyenler ilk önce bağlı bulunduğu personel müdürlüğüne gidip pasaport için belge istediklerini söylesinler zaten orada yardımcı oliyorlar @ Nüfustan sıranızı alın @ Biometrik fotoğraf olsun (1 adet) @ gvi gelir vergisi yada mobil bankacılıktan defter bedelini ödeyin @ Sonra nüfusa gidip işlemlerinizi yapabilirsiniz. @ Son olarak eş yada çocuklarada düşünüyorsanız personelden onlar için de belirtmeniz gerekiyor. biometrik foto defter bedeli nüfus sırası vs vs bütün işlemler onlar içinde geçerli. Ayağınıza taş değmesin ALLAH korusun hepimizi..

