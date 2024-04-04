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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


04 Nisan 2024 09:12
zam ve tazminatlar

memurların 2024 yılı zam ve tazminatlar listesi yayımlandımı ayniyat saymanlarının 2024 yılı özel hizmet tazminatı değiştimi saygılar

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