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Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


04 Nisan 2024 10:15
cezaevi calışanları haftası

her mesleğin bir haftası var. cumhuriyet ilan edileni 101 yıl olmuş hala bir haftamız yok. utanmasalar hükümlü ve tutuklular haftası yapacaklar. kimse kızmasın az bile diyorum... daha ne bekliyorsunuz ayda cezaevi açılmasını mı. kktc bile kutlama yapıyor..

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