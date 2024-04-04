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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


04 Nisan 2024 10:34
yönetici atama yönetmeliği ile ilgili bir soru

arkadaşlar 4 yıl doldurmadan istifa eden müdür yardımcıları "yönetici olarak görevlendirilmeden önceki kadrosuna atanırlar" ibaresi atıyorum 15 yıllık idarecilik yapıyorsan ta 15 yıl önceki öğretmenlik yaptığın yere dönersin mi demek..yoksa en son atandığın 4 yıllık okuldan önceki okula dönersin mi demek?Bilmiyorum ifade edebildimmi?yani ben 20 yıllık yöneticiysem ve istifa edersem 20 yıl önceki öğretmenlk yaptığım okula mı dönücem?

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