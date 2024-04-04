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Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


04 Nisan 2024 11:29
Temmuz maaşını tek işlemle hesaplama.

Yüzde 27 gelir vergisi ve asgari ücret gelir vergisi istisnasının değişimi nedeniyle kit personeli olanlar ayrı bir hesaplama sıkıntısı yaşıyor.

Yüzde 25 zam gelirse, 1,25*0.918=1,1475 rakamı ile elinize geçen net rakamı çarpın.

Yüzde 30 zam gelirse, 1,3*0.9159=1,1906 rakamı Ile elinize geçen net rakamı çarpın.


Kalet
Daire Başkanı
04 Nisan 2024 11:31

Yukarıdaki formül maaşınızın tam olarak yüzde 27ye girdiği ve asgari ücret gelirinin yüzde 20ye girdiği ay için geçerlidir.

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