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KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : supporters.


04 Nisan 2024 11:49
SGK Denetmen Yardımcılığı kazanıp gitmeyecek olanlar

Arkadaşlar sonuçlar açıklandı. Kazandığı halde gitmeyecek olanlar yazabilir mi acaba? Koçıncı yedeğe sıra gelir hesaplamaya çalışıyoruz.

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