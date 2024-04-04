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KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


04 Nisan 2024 12:14
Ücretsiz kpss mat tarih kitap

Arkadaslar 2024 pegem lisans kpss matematik konu anlatimi ve soru bankasi kitabi ile Pegem 2024 lisans tarih konu anlatimi kitaplari mevcut elimde. Sıfıra yakın diyebilirim bir iki testi çözülmüştür belki. İhtiyacı olan arkadaşimiz iletisime gecsin mesaj yoluyla , gondereyim kullansin faydasi olur belki sevap aliriz :) . UCRETSİZDİR. Ankara içi elden de teslim edebilirim.

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