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Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


04 Nisan 2024 12:43
Tarım ve orman bakanlığı maaş

Merhabalar, tarım ve orman bakanlığı sözleşmeli büro personelleri acaba ne kadar maaş alıyor? İnternetten bakınca 18binle 35 bin arası yazıyor da net bir bilgi bulamadım


hsnd
Başbakan Müsteşarı
04 Nisan 2024 13:43

Büro personeli (bekar) 32 bin TL civarında bir maaş alır.


MetehanAnnesi
04 Nisan 2024 13:44

Evli eşi calısan bir cocugu olan ne kadar alıyor peki teşekkürler cevap icin

hsnd, 38 dk. önce

Büro personeli (bekar) 32 bin TL civarında bir maaş alır.

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