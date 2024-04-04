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Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet


04 Nisan 2024 13:17
Arz mı Rica Mı.

Arkadaşlar herkese merhabalar, kaymakam ilde herhangi bir il müdürlüğüne ve ya İl Özel İdaresi gibi kurumlara resmi yazışmalarda arz mı eder rica mı eder.

bir çok kişi arz eder, kimileri rica eder diyor sizce hangisi?


E.Kayı Han
Editor
04 Nisan 2024 13:20

Rica eder. Arz eşit ve üstü kurumlara edilir. İl müdürü kaymakama denk değil üstüde değil

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