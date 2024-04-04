Hagb atamaya engel mi ?

bu konura bilgisi olan var mı ? 2015 yılında verilen hagb uyuldu ve aradan 10 yıla yakın vakit geçti. sağlık bakanlığı güvenlik arşiv soruşturmasında sıkıntı yaratır mı

bu konura bilgisi olan var mı ? 2015 yılında verilen hagb uyuldu ve aradan 10 yıla yakın vakit geçti. sağlık bakanlığı güvenlik arşiv soruşturmasında sıkıntı yaratır mı