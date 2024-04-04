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Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


04 Nisan 2024 13:57
Hagb atamaya engel mi ?
bu konura bilgisi olan var mı ? 2015 yılında verilen hagb uyuldu ve aradan 10 yıla yakın vakit geçti. sağlık bakanlığı güvenlik arşiv soruşturmasında sıkıntı yaratır mı

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