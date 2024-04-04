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Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


04 Nisan 2024 14:04
Öğretmen tıbbi sekreterle aynı mı alıyor ortalama

Yeni başlayan tıbbi sekreter yeni başlayan öğretmenden daha mı çok alıyor totalde yoksa eşitler mi.Çünkü kuzenimden biri bu sene tıbbi sekreter olarak atandı 40 falan alıyor forumda da genelde 38 40 bandında rakamlar yazılmış sekreterlikte.Öğretmen olarak yeni atanan tanıdıklarımın 34 bin aldığını öğrendim tabi ek ders ile onlar da 40 küsür oluyor.Sadece anlamadığım memurlar nette maaş hesaplarken de sekterer öğretmenden yüksek çıkıyor normalde lisansın önlisanstan fazla alması gerekmiyor mu


Sedat Yılmazi
Aday Memur
04 Nisan 2024 14:19

az okuyup tıbbi sekreter olması gerekirdi sadece tıbbi sekreter değil tüm tıbbi teknikerler bu şekil

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