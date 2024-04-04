İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Nisan 2024 14:19
Türk Telekom Egm tarifeleri

İyi günler, hayırlı Ramazanlar. EGM tarifelerine internetten hiç bir şekilde ulaşamıyorum. ulaşabileceğim bir link ya da fiyatları bilen yardımcı olabilir mi?


eb8885
Aday Memur
04 Nisan 2024 14:33
müşteri hizmetlerinden detayli bilgi alabilirsiniz. Alinan bilgi akabinde diledigin tarifeye sms ile gecis yapiliyor sadece
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

İdare mahkemesi iade kararı27 Aralık'ta açığa alınan memurlarSeçim ücreti hakkında bilgisi olanİstanbul'un zorunlu tercih olması2. şark muafiyetiPolisliği tercih etmem ile ilgili düşüncelerinizBayram öncesi maaş yatırılır mı?Polnet 4 idari soruşturmaSağlık Bakanlığına geçmeHangi şartlar oluşursa mesleği bırakırsınız

Sözlük

yapı market 2 mosasaurus 1 allah allah niye acaba 3 dermessten hoşlanmayanlar başlığı 2 Çanakkale domatesi 1 karnının doymayacağı yerde açlığını belli etme 2 lekler 1 heder 1 sistematik işkence 3 çıtır desen 1

Son Haberler

Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 74 tutuklamaDilan ve Engin Polat'ın tutukluluklarının devamına karar verildiCevdet Yılmaz: İhracatçılarımızın yanında olmaya devam edeceğizAntalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek mazbatasını aldıTuzla'da seçimi kazanan parti belli oldu

Editörün Seçimi

sizce ekonomi ne zaman düzelirMart Ayı enflasyon TahminiBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?Kamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.Tatil planları yapıldı mı?Dizdeki Kireçlenmeİzlemeye Değer Film Önerileri