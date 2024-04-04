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Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


04 Nisan 2024 14:27
Sendika Parası Düzelmemiş

Nisan ayında da sendika paraları eksik yatacak. Haberiniz olsun


kutalmışkagan
Aday Memur
04 Nisan 2024 14:50

Meclis çalışmaya başladığında kanun ile düzeltilme yapılacak


Arizonalı
Memur
04 Nisan 2024 14:51
herkes istifa dilekçesi vermedikten sonra bunların harekete geçeceği yok, çünkü sendika alacağını alıyor memura ödemede geciktirilen her ay devletin kasasına kalıyor o yüzden ağırdan alıyorlar.
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