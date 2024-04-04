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Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


04 Nisan 2024 15:09
Yolluk yevmiye

İyi günler arkadaşlar, il merkezinden ilçeye görevlendirme de yevmiye alınırken ( geçiçi görev haftada 1) yevmiye tam mı alınır yoksa 1/3, 2/3 ?

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