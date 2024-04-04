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Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


04 Nisan 2024 15:18
Vakıfbank promosyon güncellemesi

Yakın bir kaynaktan aldığım duyuma göre banka güncelleme yapacak ve elli bin Lira civarı olacakmış.

Bilginize


OtuzŞubattagel
Aday Memur
04 Nisan 2024 15:26

bayramdan sonra 20si gibi


feridunemeksiz
Şef
04 Nisan 2024 15:37
otuz şubat kadar inandırıcı bir duyum hakikaten

EpHeSus77
Aday Memur
04 Nisan 2024 15:45

aldığım duyuma göre çalışmalar devam ediyor


OtuzŞubattagel
Aday Memur
04 Nisan 2024 15:55

75 bin gibi bir farktan bahsediliyor, yukarda yanlış yazmışım,


Vortex8
Aday Memur
04 Nisan 2024 15:56

50 bin tl hepsi mi yatar yoksa 25 bin mi yatar

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