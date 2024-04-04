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KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410E.Kayı Han


04 Nisan 2024 16:09
POMEM - Psikiyatri - Yeşil Reçete Geçmişi
Arkadaşlar merhaba, yaklaşık 3,5 yıl önce ilk ve son defa psikiyatriye gittim. Nevrotik bozukluk tanısı konulup tek seferliğe mahsus olmak üzere yeşil reçete ilaç verilmiş. TSK' da bunun net bir elenme sebebi olduğunu biliyorum ancak polislik için net bir bilgiye sahip değilim. 2 sene içinde psikiyatrik geçmişe sahip değilim. Konu hakkında net bilgi sahibi olan arkadaşlar yazarsa sevinirim.

MarilynMonroe
Aday Memur
04 Nisan 2024 17:15

sağlıktan geçsen bile 10 ay sonra eğitim sonu sınavından elerler

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