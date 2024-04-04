POMEM - Psikiyatri - Yeşil Reçete Geçmişi

Arkadaşlar merhaba, yaklaşık 3,5 yıl önce ilk ve son defa psikiyatriye gittim. Nevrotik bozukluk tanısı konulup tek seferliğe mahsus olmak üzere yeşil reçete ilaç verilmiş. TSK' da bunun net bir elenme sebebi olduğunu biliyorum ancak polislik için net bir bilgiye sahip değilim. 2 sene içinde psikiyatrik geçmişe sahip değilim. Konu hakkında net bilgi sahibi olan arkadaşlar yazarsa sevinirim.

Arkadaşlar merhaba, yaklaşık 3,5 yıl önce ilk ve son defa psikiyatriye gittim. Nevrotik bozukluk tanısı konulup tek seferliğe mahsus olmak üzere yeşil reçete ilaç verilmiş. TSK' da bunun net bir elenme sebebi olduğunu biliyorum ancak polislik için net bir bilgiye sahip değilim. 2 sene içinde psikiyatrik geçmişe sahip değilim. Konu hakkında net bilgi sahibi olan arkadaşlar yazarsa sevinirim.