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KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410E.Kayı Han


04 Nisan 2024 16:09
Psikiyatri ve yeşil reçete geçmişi

Arkadaşlar merhaba, yaklaşık 3,5 yıl önce ilk ve son defa psikiyatriye gittim. Nevrotik bozukluk tanısı konulup tek seferliğe mahsus olmak üzere yeşil reçete ilaç verilmiş. TSK' da bunun net bir elenme sebebi olduğunu biliyorum ancak polislik için net bir bilgiye sahip değilim. 2 sene içinde psikiyatrik geçmişe sahip değilim. Konu hakkında net bilgi sahibi olan arkadaşlar yazarsa sevinirim.


MarilynMonroe
Aday Memur
04 Nisan 2024 17:15

sağlıktan geçsen bile 10 ay sonra eğitim sonu sınavından elerler


fatihhb
Aday Memur
04 Nisan 2024 17:53
girip uğraşmamak daha mı mantıklı yani
MarilynMonroe, Dün

sağlıktan geçsen bile 10 ay sonra eğitim sonu sınavından elerler


maresca0
Aday Memur
04 Nisan 2024 18:29

sağlıktan geçeni nasıl eliyorlar knka?

MarilynMonroe, Dün

sağlıktan geçsen bile 10 ay sonra eğitim sonu sınavından elerler


Baypar
Şef
04 Nisan 2024 19:36

Yok öyle bir şey uydurmayın. ESS den elenen neden elendiği bilemez. Bilmesi için dava açması gerekir. Onada artık izin verilmiyor. Yani sağlıktan ESS den elendim diyen uyduruyordur.

MarilynMonroe, Dün

sağlıktan geçsen bile 10 ay sonra eğitim sonu sınavından elerler

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