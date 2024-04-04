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Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


04 Nisan 2024 16:14
Egm'den istifa edip sözleşmeli memurluğa geçiş

Merhaba herkese hayırlı ramazanlar dilerim.

Şu an ÇMB olarak çalışıyorum. Geçtiğimiz aylarda kadrolu olarak Kpss puanı ve sınav ile Zabıta memuru olmaya hak kazandım. İki memuriyette kadrolu olduğundan dolayı Emniyetin tarafıma muvafakat vermesi lazım ki Zabıtalığa geçişim mümkün olsun. Ancak muvafakat talebime cevap verilmedi. Hak kaybına uğramamak adına Zımni red (kurumun, kişinin yazılı talebine kasıtlı olarak cevap vermemesi durumunda usulen red sayılması) davası açarak mahkeme sürecini başlattım. Bu dava yaklaşık 3 ila 9 ay arasında sürecek gibi görünüyor.

Halihazırda ise Adalet bakanlığında sözleşmeli olarak memuriyet kazandım. İstifa edip sözleşmeli memuriyete geçişim oluyor. Ancak benim istediğimse Zabıta memurluğu.. Hem maaş şartları hem iş yükü anlamında hem de yükselme anlamında en mantıklısı o. Ancak mahkeme sonucunun ne olacağı tabi belirsiz. Şu an istifa edip sözleşmeli memuriyete geçsem 6 ay kadrolu memur olamıyorum. Ve bu süreçte mahkeme otomatik düşer mi? Yoksa mahkeme sonucu beklenir mi? Misal mahkeme devam ederse ve benim lehime karar verip muvafakatımı verirse sözleşmeli memuriyetten zabıtalığa geçişim olur mu?

Biraz karışık durumlar ve ben de net bir bilgiye ulaşamadığım için belki personelde çalışıp bu konulara hakim olan vardır diye buraya yazmak istedim.

Teşekkür ederim iyi forumlar.


OKYANUSÇİCEĞİ
Memur
04 Nisan 2024 17:13

ordan oraya ordan oraya derken hadi bakalım umarım hakkın yanmaz da geçişsin olur ve ne istiyosan orda kalırsın bidaha ..

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